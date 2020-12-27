جمبسوت روبي ونسرين طافش تحتفل بالكريسماس.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

روبي

نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" أسود أنيق.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس أحد أعمالها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة الشابة سلاف فواخرجي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

ليلى أحمد زاهر

نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تمتطي الخيل.

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل أحد المطاعم.

مروى

نشرت المطربة اللبنانية مروى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية ملابس "بابا نويل".

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وبجانبها "شجرة" الكريسماس.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية ملابس "بابا نويل".