أول تعليق من أشرف زكي على تصريحات رانيا يوسف المثيرة للجدل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّق نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، على تصريحات الفنانة رانيا يوسف المثيرة للجدل حول "تميز مؤخرتها عن باقي الفنانات"، وذلك في لقاء أجرته مع برنامج "مع الفارس" عبر قناة "الرشيد" العراقية.

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن": "بكره عندنا مجلس إدارة الساعة 5، وهنشوف الموضوع ده، هتأكد إيه اللي حصل، ومدى تدخل النقابة من عدمه، وإحنا بنحترم الجميع، وأي حد يشتكي لنا من حاجة بنرد عليها".

وحول تلقي جهات التحقيق 8 بلاغات ضد رانيا يوسف خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب تصريحاتها؛ قال زكي: "أنا معنديش فيسبوك، والأخبار بتوصلني متأخر شوية، لكن بكره إحنا عندنا اجتماع، وهعرف تفاصيل الموضوع، وهيبقى في رد على الكلام ده إن شاء الله".

من ناحية أخرى، شاركت رانيا يوسف مؤخرًا في الجزء الثاني من "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، ويسرا المسعودي وإخراج وائل فرج.