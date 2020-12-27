إيناس الدغيدي: ألم كورونا صعب.. وحصلي حاجة غريبة جدا بسببه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن "الدور دمه تقيل أوي أوي، والدنيا معايا بايظة خالص".

وأضافت الدغيدي، خلال مداخلة لبرنامج "حديث القاهرة" عبر فضائية "القاهرة والناس": "البداية كانت بأني حصلي حاجة غريبة جدا، أنا من أسبوع فجأة لقيت روحي في الحمام واقعة مرمية، قمت لقيتني نايمة على الأرض في الحمام ومعرفش امتى وقعت ولا امتى صحيت ولا إيه اللي حصل، ومعرفش قد إيه فضلت مغمى عليّا، والحمد لله إني متخبطش في حاجة".

تابعت: "أنا لم أشعر بأي إجهاد، ولم أتواجد في مهرجان القاهرة سوى يوم واحد فقط، وتحديدا أثناء عرض فيلم (حظر تجول) لإلهام شاهين، وكان معي يسرا ووائل الإبراشي، معرفش العدوى جت منين.. فعرفت أن إحدى صديقاتي مصابة بكورونا وكنت في منزلها قبل أيام".

استكملت: "إحنا غلطانين في التعامل مع أزمة كورونا.. وتواجدنا مع بعضنا البعض بشكل مكثف.. والمرض انتشر بشكل غريب.. الألم صعب جدا.. وعدم التحرك من السرير صعب.. ودرجة الحرارة عالية .. ولا أستطيع تناول الطعام طول الوقت".

ووجهت رسالة للجميع قائلةً: "خدوا بالكوا من نفسكوا.. أول يوم في الكورونا عملت برنامج (شيخ الحارة) ولم أصب به وقتها.. ولكني أصيبت به الآن في الموجة الثانية، وأنا أخويا عيلته كلها عندها كورونا، والموضوع صعب جدا لدرجة إنك مبتبقاش عارف تاكل".

وأعلنت المخرجة إيناس الدغيدي، أمس الأول، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.