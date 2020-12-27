"وقوع البلا ولا انتظاره".. المخرجة هالة خليل تعلن إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي أعلنت المخرجة هالة خليل، مساء السبت، إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وكتبت "هالة" عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "إيجابي كورونا.. الحمد لله.. وقوع البلا ولا انتظاره.. خلوا بالكوا من نفسكوا". آخر أعمال المخرجة هالة خليل مسلسل "بالحجم العائلي" للنجم يحيى الفخراني والنجمة ميرفت أمين في رمضان 2018، من تأليف محمد رجاء.

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