"رفضت التمثيل مع أحمد زكي ولديها عقدة من الزواج".. 15 معلومة عن فادية عبد الغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يحل اليوم السبت ٢٦ ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة القديرة فادية عبد الغني، إذ أنها من مواليد مثل هذا اليوم عام ١٩٦١.

"الخليج 365" يرصد لكم معلومات عن فادية عبد الغني في التقرير التالي:

- بدأت التمثيل عام 1978 عن طريق المسلسلات الدينية ومنها: "على هامش السيرة" و"محمد رسول الله".

- تخرجت من المعهد العالي للسينما، قسم تمثيل عام 1984.

- رصيدها السينمائي محدود، حيث قدّمت ٣ أفلام فقط: "الحقونا، فارس ظهر الخيل، يا أنا يا خالتي".

- قالت فادية، ببرنامج "من مصر" على قناة "سي بي سي"، فبراير الماضي، إنها رفضت التمثيل أمام الفنان أحمد زكي في فيلم "معالي الوزير"، لارتباطها ببعض المحظورات، التي تمنعها من تقديم أي مشاهد بملابس معينة، التي قد تغضب أبنائها وتغضبها.

- أوضحت خلال اللقاء أن الراحل محمود ياسين، من الفنانين الكبار ويمتاز بالخلق، حيث عملت معه في مسلسلي "العصيان وسوق العصر".

- أشارت إلى أنها عملت مع الفنان سمير غانم، ووصفته بأنه ممثل كوميدي يشجعها على أدوارها الكوميدية، وهو ما ساعدها كثيرا، وتعاونت معه في مسلسل "مستر أيوب ومسز عنايات".

- أكدت عبد الغني أنها تنبأت للفنان محمد هنيدي بالنجومية، بعدما حضرت مسرحية "دكتور زعتر"، وكان دوره 3 دقائق فقط، وعند خروجها من المسرح قالت له: "هتبقى نجم كبير".



- اعترفت فادية، ببرنامج "من مصر"، إن الدراما التليفزيونية أخذتها من السينما.

- تابعت فادية: "توقعت نجومية دنيا سمير غانم، بعد ظهورها في فيلم (يا أنا يا خالتي) لموهبتها، بعيدا عن والدها، وقولتلها هتبقي حاجة كويسة أوي ونجمة كبيرة.. وهي ممثلة جامدة أوي وعندها حضور كبير، وبتذاكر كويس أوي".

- تزوجت في سن 18 عاما، وانفصلت عن زوجها رجل الأعمال فريد عبد الغني، بعدما أنجبت منه "سارة ومحمد".

- وقالت خلال اللقاء: "سارة بنتي، خاضت تجربة التمثيل مرة واحدة، وكان عندها ٤ سنين، وجسدت دوري وأنا صغيرة، وملهاش في التمثيل ".

- أضافت فادية عبد الغني: "حفيدتي (تالين) عندها موهبة في الغناء، وبتغني بالإنجليزي وبترقص رقص حلو أوي".

- وقالت في لقاء ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، أكتوبر 2018: "جالي عقدة من الزواج، ومتجوزتش تاني عشان كنت خايفة أكرر التجربة وأفشل تاني، وصعب أجيب شخص غريب على ولادي، خاصة إن ابني صعيدي وغيور".

- أضافت فادية: "ولادي اتجوزوا، وعيالهم ماليين عليّا الدنيا، والوحدة صعبة جدا، ولكن أنا دايما شاغلة وقت فراغي.. بحب التفصيل والخياطة، وشاطرة أوي في ده".

- آخر أعمال فادية عبد الغني مسلسل "الحلال" مع سمية الخشاب وبيومي فؤاد عام 2017.