عمرو دياب يتصدر قائمة أنغامي في مصر و حسين الجسمي في الخليج 2020

تصدّر الهضبة عمرو دياب الأسماء في مصر لهذا العام ويليه النجم محمّد حماقي وتامر حسني. أمّا في الأغنية الخليجيّة وللسنة الثانية على التوالي، فاحتلّ حسين الجسمي المرتبة الأولى تليه أصالة نصري ث عيسى المرزوق. اقرأ .. الشاعر تامر حسين لعمرو دياب: دائمًا حريص على إرضاء مختلف الأجيال والأذواق وفي منطقة المشرق العربي، غلب المزاج الرومانسي مع السيّدة فيروز في المرتبة الأولى من بين الفنانين، ليأتي ناصيف زيتون ثانيًا وأدهم نابلسي ثالثًا. اقرأ ايضاً .. 12 أغنية ضمن ألبوم عمرو دياب الجديد (يا أنا يا لأ) وشهدت سنة 2020 إصدارات عدّة لسيف نبيل الذي تصدّر قائمة الاستماعات إلى الأغنية العراقيّة، تليه أصيل هميم ونور الزين. أمّا في الأغنية المغاربيّة والشمال أفريقيّة، فحصد سعد لمجرّد المرتبة الأولى ثمّ الشاب خالد وحاتم عمّور.

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