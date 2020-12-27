ترند 2020.. أزمة شيرين مع "لؤلؤ" وظهرت نحيفة بعد أنباء طلاقها من حسام حبيب

كان العام 2020، مليئًا بالمفاجئات في حياة الفنانة الكبيرة، شيرين عبد الوهاب، بداية من أنباء طلاقها من الفنان حسام حبيب، وحتى ظهورها بشكل لافت للغاية نحيفة وجميلة في آخر ظهور لها قبل انتهاء العام الجاري.

نحافة شيرين

أشعلت شيرين عبد الوهاب السوشيال ميديا، جذبت من خلالها جمهورها العريض، حيث انتشرت صورة جديدة لها في خسارة واضحة لوزنها، وظهرت بمكياج رائع وبسترة سوداء رقيقة.

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طلاقها من حسام حبيب

ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب، في آخر مرة لها بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب، في أغسطس الماضي، وذلك بعد شائعات مشاجرتهما وطلاقهما، بعد قصة حب رائعة تهافت عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وجعلها تتصدر

مؤشر البحث العالمي جوجل أكثر من مرة.

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أزمة مسلسل لؤ لؤ

حذرت شيرين صناع مسلسل "لؤلؤ" من التعرض لسيرة حياتها في العمل، مؤكدة رفضها له في بيان صحفي أصدرته.

شيرين نفت تقديم مسلسل تلفزيوني عن سيرتها، مؤكدة أن ما يتردد من ربط بينها وبين المسلسل خال من الصحة، وقالت إنها لن تسمح بالاتجار باسمها تحت أي مسمى، وحذرت من حدوث ذلك.

غياب 17 عام عن السينما

منذ 17 عامًا، وتحديدًا في عام 2003، أقدمت شيرين عبد الوهاب على تجربة التمثيل

السينمائي، في فيلم ميدو مشاكل، ولم تعاود التجربة مرة أخرى إلى الآن إلا أنها دخلت مجال المسلسلات فقط في عام 2015 عبر "طريقي".

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صدمة من السوشيال

صُدمت الفنانة شيرين من مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، خلال العام الميلادي الجاري 2020، حيث كانت آخر تغريدة لها بعد أنباء طلاقها يوم 10 نوفمبر بكلمات بسيطة حيث قالت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. نحن بألف خير، ولم تغرد شيرين بعد ذلك الأمر إلا من خلال حمدت السلامة لتركي آل الشيخ في 29 نوفمبر، وأعادت تغريد صورة سجود أشرف زكي في 12 ديسمبر.

نشأة شيرين

اسمها الحقيقي شيرين سيد محمد عبد الوهاب، ولدت في القاهرة، وهي من مواليد أكتوبر 1980، حيث بدأت مشوارها أوائل عام 2002 بأغنية اه يا ليل، وظهرت مع المطرب محمد محي في دويتو بعنوان "بحبك" في عام 2000، ولكن انطلاقتها الحقيقية كانت مع تامر حسني.