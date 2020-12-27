أكدت المخرجة إيناس الدغيدى، إنها شعرت بأعراض كورونا، حينما وجدت نفسها فى حمام المنزل، قائلة "ماعرفش وقعت ازاى فى الحمام" و"الدور دمه تقيل اوي"، فأنا لم أشعر بأى اجهاد، ولم أتواجد فى مهرجان القاهرة سوى يوم واحد فقط، وتحديدا أثناء عرض فيلم إلهام شاهين، وكان معى يسراووائل الإبراشى، "وماعرفش العدوى جت منين.. فعرفت أن إحدى صديقاتى مصابة بكورونا وكنت فى منزلها قبل أيام"
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وأضافت خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، على القاهرة والناس،
ووجهت رسالة للجميع "خدوا بالكوا من نفسكوا.. أول يوم فى الكورونا عملت برنامج "شيخ الحارة" ولم أصب به وقتها.. ولكنى أصيبت به الآن فى الموجة الثانية"
كانت هذه تفاصيل خبر إيناس الدغيدى لحديث القاهرة : ألم كورونا صعب جداً ومش بتحرك من السرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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