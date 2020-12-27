خيرى رمضان يكشف إصابة ابنه بفيروس كورونا: عايشين فى مأساة فى البيت

قال الإعلامى خيرى رمضان، إن هذا العام تألمت فيه أسر كثيرة، وأبى أن يبتعد إلا وأن يسلمنا لعام جديد بواقع مؤلم، "عمر ابنى لديه كورونا، وعايشين فى مأساة، وبيتي بقى معسكر وكلنا عملنامسحات.. وممنوع الاقتراب"، ولكن الأولاد والشباب يرفضوا أن يسمعوا أى كلام، فالأفراح تقام، وأعياد الميلاد،
وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع كريمة عوض، كنت فى كفر
وقالت كريمة عوض، لدينا أمل بالتعاون بيننا أن نمر هذا العام على خير، وأن نبدأ العام الجديد بأحلام جديدة، و"الكورونا مش هزار"
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