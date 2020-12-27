بالفيديو: هكذا استقبل الشيف بوراك ولي عهد إمارة دبي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

احتفل الشيف التركي بوراك اوزديمير بافتتاح مطعمه الذي حمل اسم CZN BURAK، منذ أيام قليلة، وكذلك تزينت واجهة برج خليفة بصورة الشيف التركي، الذي أعلن منذ أشهر عن نيته افتتاح اولى مطاعمه خارج حدود تركيا ليعلن فيما بعد أن دبي ستكون وجهته الأولى .

واستقبل الشيف التركي الشهير، أمس الجمعة، ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطريقة مميزة، بمناسبة حضور الأخير افتتاح فرع لمطعمه في إمارة دبي الخليجية.

وشارك بوراك عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يضم لقطات من إعداده وليمة ضخمة لولي عهد دبي، تضم أصنافا مختلفة من الطعام، والتي تشمل لحوما مشوية وحلويات شرقية، وذلك في اليوم الأول من افتتاح مطعمة بالإمارة الخليجية.

كما شارك الشيف التركي صورة له مع ولي عهد دبي، وكتب معها: “شرفنا الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالحضور في يوم افتتاح المطعم”.

واحتفلت إمارة دبي الخليجية الخميس بافتتاح الشيف التركي، بوراك أزدمير، مطعمه هناك بوضع صورته على برج خليفة، وهو ما أسعده كثيرا.

ويحمل المطعم الجديد للشيف بوراك في دبي اسم “CZNBurak”، والذي افتتحه في بوليفارد بوينت في داون تاون بالإمارة الخليجية.