8 دعاوى قضائية ضد رانيا يوسف بعد تصريحات جنسية صادمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد تصريحات مثيرة للجدل لقناة عراقية.

وأكدت مصادر قضائية مصرية أن جهات التحقيق تلقت 8 بلاغات ضد الفنانة رانيا يوسف خلال الـ24 ساعة الماضية، بسبب تصريحاتها الأخيرة، والتي تسببت في حالة جدل واستياء واسعة بين رواد السوشيال ميديا.

وكانت الفنانة المصرية قالت، خلال برومو لحلقة تلفزيونية سجلتها لقناة الرشيد العراقية: "كل الفنانات لديهن مؤخرات، لكن أنا مؤخرتي مميزة شوية".

وجاء ذلك ردا على سؤال حول إطلالاتها المثيرة للجدل التي تبرز مفاتنها في المهرجانات الفنية.

وفور انتشار الفيديو هاجمها عدد كبير من المتابعين، وزملاؤها بالوسط الفني، وعلى رأسهم الفنان حسن يوسف الذي طالب نقابة المهن التمثيلية بالتدخل واتخاذ اللازم تجاه الفنانة المصرية.



وفي السياق ذاته، أكد المحامي المصري نبيه الوحش أنه تضامن مع 25 محاميا، في البلاغ المقدم للنائب العام ضد رانيا يوسف، متهما إياها بأنها تقدم جنسا صريحا إلى الأسرة المصرية من خلال تصريحاتها عن مفاتنها وملابسها التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد العربية.



من جانبها لم تلتزم رانيا يوسف الصمت، ودافعت عن نفسها قائلة: "تصريحاتي التي أحدثت ضجة ما هي إلا ردود حقيقية على الأسئلة التي وجهها لي المذيع العراقي نزار الفارس، وهو بالمناسبة شخص وديع ولطيف ومهذب للغاية".





وطالبت رانيا الجمهور بمتابعة الحلقة حتى يتمكنوا من معرفة الحقيقة عن موضوع "المؤخرة" الذي صرحت به.

يذكر أن رانيا يوسف تعمدت في السنوات الأخيرة إثارة الجدل بالظهور بفساتين جريئة خلال المهرجانات الفنية، وكان آخر ظهور لافت لها خلال مهرجان الجونة السينمائي، إذ ظهرت بفستان جريء، وظهرت بجوارها ابنتها مرتدية فستان البطانة الشهير الذي أحدث أزمة في مهرجان القاهرة العام الماضي.





يشار إلى أن رانيا تواصل تصوير دورها في مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد وشيكو، ومن المحتمل عرضه قريبا، والعمل يدور في إطار كوميدي اجتماعي.



