شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقضى آساب روكى موسم الأعياد مع ريهانا فى بربادوس؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اثار النجم العالمى آساب روكى سلسلة من الشائعات حول أنه سيقضى احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد مع صديقته النجمة العالمية ريهانا وذلك بعد أن سافر إلى باربادوس، وسجلت عدسات المصورين مؤخرا لحظة وصوله إلى موطن المغنية الشهيرة ، وشوهد وهو فى المطار مرتديا "تى شيرت " أبيض اللون وبنطلون يحمل الكثير من النقوش، بينما لم ينسى ارتداء القناع الواقى حتى بتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا " covid-19 " .



اساب روكي

ومنذ شهر يناير الماضى تطارد الشائعات النجمة العالمية ريهانا والنجم الشهيرA$AP Rocky، حيث كانت تشير التقارير إلى أن النجمين يعيشان قصة حب بعدما انفصلت عن صديقها الملياردير السعودى حسن جميل، لكن فى الحقيقة أن ريهانا وروكى تصدرا المواقع من جديد بداية هذا الشهر، وذلك بعد تداول تقارير جديدة نشرها موقع "بيبول" تؤكد أن الثنائى يعيشا قصة حب، وهو ما أكده مصدر للموقع.

من جهة أخرى أشار موقع "بيدج" إلى أن النجمين ريهانا وآساب روكى ظهرا خلال تناولهما العشاء مع عدد من أصدقائهما المقربين فى نيويورك نهاية الشهر الماضي في حين ظهرت ريهانا وروكي معا لأول مرة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة أسابيع .