شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار بين دياب وحمدى الميرغنى والأخير يفاجئه: ما بحبش صوتك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من المزاح والدعابة سيطرت على كل من الفنانين دياب وحمدى الميرغنى، خلال فيديو شاركا به متابعيهما على موقع "إنستجرام"، وذلك حينما ظهرا معا عبر الفيديو الذى نشره الفنان دياب عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وذلك أثناء تشغيل حمدى الميرغنى لأغنية لايف وتأديتها كأنه يغنيها.



حمدى الميرغنى

وما أن أنهى غناءها حتى ظهر دياب خلال الفيديو بجانبه وطلب منه أن يقوم بغنائها هو الآخر إلا أن حمدى الميرغنى فاجأه بقوله: مش عايز صوتك وحش"، الأمر الذى جعل دياب يعلق على الفيديو بطريقة ساخرة هو الآخر بكتابة: "حمدى المرغنى من أحب الأصوات إلى قلبى بعد بهاء سلطان، شاهد قبل الحبس".



دياب وحمدى الميرغنى

ومن ناحية أخرى سبق وطرح الفنان دياب خلال الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا دماغى" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، ويعود دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب والتى انشغل فيها بالتمثيل، وتدور كلمات الأغنية فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبعد عن الضغوط والمشكلات.

وفى سياق آخر يشارك دياب فى بطولة مسلسل "نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة كل من: أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ونجلاء بدر، وفردوس عبد الحميد، وإدوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش، وريم سامى، ومحمد جمعة، وعماد زيادة، وليال عبد الخالق، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.