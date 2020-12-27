شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة هالة خليل تعلن إصابتها بكورونا: "خلو بالكوا من نفسكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المخرجة هالة خليل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إجرائها تحليل وثبتت إيجابية، كما طالب جمهورها بضرورة أتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة الوباء.

وكتبت هالة خليل، عبر حسابها بموقع فيس بوك،قائلة:" ايجابي كوروناالحمد لله وقوع البلا ولا انتظاره خلو بالكوا من نفسكوا".



المخرجة هالة خليل عبر فيس بوك

يشار إلى أنه أخر أعمال المخرجة هالة خليل، مسلسل بالحجم العائلى بطولة النجم يحيى الفخرانى، يرفت أمين، ندى موسى، شيماء سيف، يسرا اللوزى، محمد مهران ،أحمد مجدى، ديانا هشام، عمر حسن يوسف، سامى مغاورى. وفيلم "الراهب" بطولة جمال سليمان وصبا مبارك تأليف مدحت العدل.

وكان أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بفيروس كورونا منهم النجم أمير كرارة والفنانة القديرة يسرا وكريم فهمى من قبل، وسط تمنيات بالشفاء العاجل من قبل جمهورهم.