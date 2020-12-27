شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يعبر عن انتظار اللقاح بمشهد من فيلم "وش إجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يعبر النجم محمد هنيدى عن آرائه فى الكثير من الموضوعات بطريقته الكوميدية والتى انعكست على منشوراته وصوره على السوشيال ميديا، مثلما فى عالم الفن.

ونشر النجم محمد هنيدى، "فيديو" عبر حسابه بموقع تويتر، من فيلم وش إجرام، حيث كان يردد فى إحدى المشاهد الكوميدية أرجوك محتاج الجرعة، وعلق قائلاً: "وإحنا منتظرين جرعة لقاح كورونا".

على جانب آخر، بطريقة ساخرة، كرر النجم الكوميدى محمد هنيدى، عبر حسابه بموقع تويتر، دعوته للبقاء فى المنزل لمدة 15 يوما فى مارس الماضى، وفقا للإجراءات الاحترازية لوقف العدوى بفيروس كورونا.

هنيدى، أعاد نشر "فيديو" له خلال الموجة الأولى فى مارس الماضى، ينصح فيها المواطنين بضرورة الالتزام بالبقاء فى المنزل لمدة 15 يوما، لعدم نقل عدوى فيروس كورونا، وكتب قائلاً: "كنت أقصد 15 يوم بتوقيت كوكب فيلم interstellar"، حيث يكون العام فى كوكب فيلم interstellar بعشرين عاما من على كوكب الأرض.

يشار إلى النجم محمد هنيدى أكد لـ"الخليج 365" أنه يستعد لفيلم جديد من تأليف عمرو طاهر وإخراج إسلام خيرى وإنتاج وليد صبرى، وذلك بعدما انتهى من تصوير فيلمه "النمس والإنس" مع المخرج شريف عرفة، موضحا أنه جار جلسات عمل تتم فى الوقت الحالى، لاختيار فريق العمل الذى يشارك فى بطولة الفيلم على أن يتم الإعلان عنهم الأسبوع المقبل.