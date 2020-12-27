شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يدعم لاعبات منتخب مصر بعد حملة التنمر ضدهم: شجعوهم بدل ما تكسروه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد حلمى، على دعم المنتخب المصرى للكرة النسائية، من خلال حسابه الرسمى على موقع انستجرام، وذلك تجاه حملة التنمر العنيفة التى تعرضوا له فى الآونة الأخيرة منذ مباراة المنتخب، التى جمعته مع نظيره اللبنانى وانتهت بالفوز بثلاثية، حيث كتب حلمى تحت شعار شجعوهم بدل ما تكسروهم اسم الهاشتاج الذى دونه بوست مطول.

وقال : "دول فريق البنات المصري لكرة القدم.. من كام يوم قريت كلام فيه تنمر عليهم.. الكلام جايز يضايق.. بس أنا متأكد إنه ممكن يضايق المحبطين وأصحاب النفوس الضعيفه أو اللى معندهومش ثقه في نفسهم.. بس البنات دول لا محبطين ولا نفوسهم ضعيفه ومعندهمش غير ثقتهم فى نفسهم إللى بتخليهم يبتدوا الحياه، وكلهم أمل وحلم فى أنهم يحققوا فوز أو نصر لفريقهم أو لبلدهم.. شجعوهم، وقوهم لانكوا مش هتعرفوا لا تكسروهم ولا تكرهوهم فى الحياه، لأنهم فاهمين المعنى الحقيقى للحياه، واحترام الآخر أكتر من أى حد اتريق أو اتنمر عليهم".



احمد حلمى على انستجرام

وحرص نادى روما الإيطالى، على توجيه رسالة إلى لاعبات منتخب مصر للكرة النسائية لدعمهن ضد حملة التنمر، التى طالتهن خلال الأيام الماضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للنادى الإيطالى، وجاءت الرسالة كالتالى: "ضد التنمر وجميع أشكال التمييز، والجميع فى نادى روما يدعم منتخب مصر للسيدات ضد حملة التنمر، التى تعرض لها بعد المباراة الودية أمام منتخب لبنان".

وواجه منتخب مصر للسيدات، حملة تنمر عنيفة عبر مواقع التواصل الإجتماعى خلال الأيام الماضية عقب الفوز على لبنان فى التجربة الودية الدولية، التى جمعت المنتخبين على استاد اتحاد الشرطة الرياضى، ضمن استعدادات منتخبنا الوطنى لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم، حيث قام بعض المتنمرين بكتابة تعليقات غير لائقة على صور المنتخب، وتداولها رواد مواقع التواصل، قبل أن يتضامن معهن عدداً من نجوم الكرة أبرزهم شيكابالا نجم الزمالك وأحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى.

وبعد غياب دام 4 سنوات عادت الحياة للكرة النسائية من جديد، وقد حقق منتخب مصر دون الـ20 عاما بقيادة أحمد رمضان المدير الفنى فوز مستحق بثلاثية على المنتخب اللبنانى، فى التجربة الودية الدولية، التى جمعت المنتخبين على استاد اتحاد الشرطة الرياضى، ضمن استعدادات منتخبنا الوطنى لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.