شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس الدغيدى تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المخرجة إيناس الدغيدى، لم أشعر بأى أعراض بكورونا، ولكننى أغمى عليا فاجأة ووقعت فى الأرض فى الحمام، ولما شفت التحاليل طلعت النتيجة أن عندى كورونا، وأنا حتى معرفش الوقت اللى أغمى عليا فيه قد ايه.

وأضافت إيناس الدغيدى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أخدت الدواء والبروتوكول وبتعالج حاليا بقالى 7 أيام باخد البروتوكول مع الدكتور، بعد ما عملت كل تحاليل الدم وأشعة الصدر، وتم تأكيد أن فيه كورونا.

وتابعت، للأسف هو ألم دمه تقيل مش خفيف زى ما فى ناس بتقول، والموضوع كبير، وشعورك أنك متتحركش من السرير صعب جدا وأحيانا درجة حرارتى بتكون عالية ومليش نفس أكل فى أغلب الوقت، وأنا عملت تحليل دم النهاردة وهانشوف نتيجته بكرة عشان نعرف حصل تطور مع البروتوكول اللى باخده ولا لا.

واستكملت، أنا شاركت فى مهرجان الإسكندرية السينمائى كرئيس لجنة تحكيم فى المسابقة الدولية وكنا واخدين كل الاحتياطات، وروحت دبى أثناء إقامة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى وعملت 3 مرات تحليل pcr وانا داخلة البلد وأنا خارجة من هناك وكان كل شيء تمام

وعن اتهام عيد ميلاد نيللى كريم بأنه سبب انتشار الكورونا بين الفنانين، قالت، مقدرش أقول أخدت العدوى هناك فى عيد ميلاد نيللى كريم ؛لأن كلنا ظهر علينا تانى يوم مش معقولة هاروح بليل واصحى الصبح يبقى عندى كورونا، لأن عشان يثبت أن عندك كورونا لازم يكون بعد 3 أو 4 أيام، وممكن أكون أخدت العدوى من أى مكان تانى؛ لأنى قابلت ناس كتير وممكن يكون من عندنا فى البيت أو من العاملين عشان كده مقدرش أحدد جاتلى الإصابة منين.

وأشارت إلى أن السبب فى انتشار العدوى بينهم إلى عدم مراعاتهم فى تطبيق الإجراءات الاحترازية الفترة الأخيرة مؤكدة، بنشيل الكمامة ونحضن بعض وقاعدين قريبين من بعض فلازم نعترف أن فى قصور مننا، وكمان إحنا لم نكن نتخيلى أن القصة بالشراسة اللى موجودة حاليا.

وعن إصابة صديقتها النجمة الكبيرة يسرا قالت، كل يوم بتكلم أنا ويسرا صبح وظهر وليل وبنطمن على بعض خاصة أننا متقاسمين المرض سوا، وهى تعبانة شوية عشان صدرها أصلا فى مشاكل فخايفين عليها أكتر.

واختتمت حديثها، الموضوع مش سهل والآلام مش خفيفة خالص والمرض تقيل أوى ومحدش عارف بيجى من إيه وكل واحد بيجيله بشكل مختلف، وإحنا لازم نحمى نفسنا من الفيروس ده، عشان نحمى روحنا ونحمى الناس حواليا؛ لأن للأسف كنا مقصرين جدا رغم أن الدولة لم تحرمنا من أى شىء ولم يغلقوا علينا البلد ولا الطيران، فمش ده يكون جزاء إننا نعاقبهم ونستهان بالإجراءات الاحترازية.