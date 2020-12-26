شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الجريتلى: فرقة الورشة عمرها 33 عامًا وحاليًا مهددة بالاختفاء فى أى لحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المخرج حسن الجريتلى شهادته فى المحور الفكرى 150 سنة مسرح ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح بأغنية لفرقته "الورشة" بعنوان "سلامات سلامات"، وخلال مداخلته قال المخرج حسن الجريتلى، عندما عملت مع المخرج يسرى نصر الله فى أول أفلامه الإخراجية اقترحت عليه أن أبطال العمل يكونوا ممثلين من الحياة، وأن نجعل غير المحترفين هم من يمثلوا وألا يمثل المحترفين، وعملى مع المخرج يوسف شاهين علمنى عندما تريد أن تقدم فن لابد أن يكون الوعاء الإنتاجى يناسبك.

وأضاف المخرج حسن الجريتلى، كانت تكوين فرقة "الورشة" هى الحل، لأن الضغوط على الإنتاج السينمائى تجعل الكثير من المخرجين غير قادرين على إنتاج فيلمهم الأول حتى، ما جعلنى فى لحظة معينة قررت أن أطبق المثل الذى يقول "على قد لحافك مد رجليك"، فعندما جئت لمصر بعد 15 سنة من الغربة كنت أريد أن أكون مخرج مستقلاً وتفاجأت بالواقع أنه لابد أن أتبع إحدى فرق الدولة.

وتابع المخرج حسن الجريتلى، فرقة الورشة عمرها مايقرب من 33 عامًا، ونحن مهددين بالاختفاء فى أى لحظة، ولم نحصل على أى نوع من الدعم خلال تلك الفترة فلا يوجد دعم للقطاع المستقل من الدولة، وسر نجاح فرقة الورشة وتأثيرها بالرغم من وجود البعض ضدها ووجود من يكرهنى إلا أن قدرتها على الإستمراية هى سر نجاحها، وخلال شهادة المخرج حسن الجريتلى تخلل بعض أغانى فرقته لسيد درويش وغيره مثل "لحن الصعايدة"، وبعد النعيم وهو جزء من أوبريت يوم القيامة، "جينا من الشام" جزء أخر من أوبريت يوم القيامة، وسلامات سلامات.



