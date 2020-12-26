ليلى علوي تدعم يسرا بطريقتها

متابعة بتجــــــــرد: بعد أن أعلنت الفنانة يسرا إصابتها بفيروس كورونا، حرص عدد كبير من النجوم على دعمها في أزمتها من خلال حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الفنانة ليلى علوي أكثر الفنانات دعماً لصديقتها الفنانة يسرا، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث كتبت قائلة: “‏ألف سلامة عليكي يا حبيبة قلبي ربنا يتمم شفاكي على خير”.

وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل “خيانة عهد”، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما تم تكريمها في مهرجان “نجم العرب”، الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020.

من ناحية أخرى اعتذرت الفنانة ليلى علوي عن عدم المشاركة في مسلسل “سيرة الحب”، رغم غيابها عن الدراما التليفزيونية منذ فترة طويلة وتحديداً منذ تقديمها مسلسل “هي ودافنشي” مع الفنان خالد الصاوي عام 2016.