تامر حسني يتصدر مواقع التواصل بـ"طمّعتيني وقد الفراق"

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"الخليج 365" من بيروت: تصدر الفنان المصري تامر حسني قوائم الرائج" على مواقع التواصل الإجتماعي بعد طرحه أغنيتين جديدتين هما "قد الفراق" و"طمّعتيني" مساء الجمعة.

أغنية "قد الفراق" من كلمات تامر حسين، وتوزيع إسلام زكي. أما أغنية "طمّعتيني" فكلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي هاني ربيع.

والأغنيتان ضمن ألبوم "خليك فولاذي"، ويتزامن طرحهما مع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.

وأعرب النجم المصري، عن سعادته بتصدره قوائم الرائج على تويتر ويوتيوب فى مصر وبعض دول الوطن العربى، والمرتبة 19 على يوتيوب عالمياً بعد النجمة جنيفر لوبيز، مشيرا إلى أن العمل المصور لأغنية "فولاذي" سيطرح خلال أيام، وسيكون مزيجاً بين ألبومه وفيلمه القادم "مش أنا"، مؤكداً أن سيحضر مفاجأة لجمهوره خلال موسم "عيد الحب"، بالإضافة إلى مفاجأة أخرى لم يذكر تفاصيلها.

وكتب حسني، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: "في نهاية رحلة ألبوم خليك فولاذي، أحب أقول حاجه مهمة، الحمد لله.. اني أظهر في الساعات الأولى من إصدار أغنيتين فقط تريند 1 في تويتر بـ25 ألف تويته واتصدر يوتيوب تريند في مصر برقم 1 و كل الوطن العربي، وأحقق على يوتيوب عالمياً المركز الـ 19 بعد النجمة العالمية جينفر لوبيز، أحب أقول شيء مهم يمس كل إنسان طموح بشكل عام، استخدم كل طاقتك لتطويرك واتعب ومتقلقش من العُمر، تقدر في وقت قليل تنجح أكتر حسب انت استهلكت وقتك ازاي، يعني باللي اجتهد أكتر، والنتيجة قدامكم والحمد لله".

وتابع تامر: "انتظروا كليب فولاذي خلال أيام ان شاء الله وهيكون مزج بين ألبومي وفيلمي القادم (مش أنا) وانتظروا أيضاً مفاجأة في الفلانتين وانتظروا مفاجأة تالتة من العيار العنيف في الفترة القادمة".

وأضاف تامر: "أخيراً بشكر كل صناع ألبوم خليك فولاذي، بجد عيشنا مع بعض رحلة مشرفة كلها نجاح ومواكبة لكل جيل بنعبر عنه، شكراً لكل الجماهير العظيمة، شكراً لمتابعيني الغاليين حبايب قلبي".

يذكر أن تامر حسني طرح 6 أغنيات من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، منها "كرهتني في الحب، مبطلناش إحساس، قولني كلام، نفس النهاية" وغيرها، ولاقت هذه الأغنيات قبولا ونجاحًا كبيرًا بين جمهوره وقت طرحها.

وفي سياق اَخر، انتهى المغني والممثل المصري من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" الذي يشاركه فيه البطولة كل من حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، محمد عبد الرحمن، والعمل من إخراج سارة توفيق وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني.

وتدور أحداثه حول حالة نفسية تصيب "حسن"، الذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.