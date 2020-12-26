فؤاد عبد الواحد يطرح جديده "حبيبتي"

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الفنان اليمني الشاب فؤاد عبدالواحد أغنية منفردة جديدة حملت عنوان "حبيبتي"، واصفاً في كلماتها التي تعاون بها مع الشاعر حسان العبيدلي إعجابه بمحبوبته ذات الأطباع الجميلة متغزلاً بدلعها، حيث يقول في مطلعها:

حـبــيــبــتــي مــن مــثـلـهـــا

مــغـــروره حـــيــل بـنـفسها

اوصف وتخذلني الــوصـوف

مــا تـشــبــه الا نــفـــســهــا

مــثــل الــقـمـر..لا لا الـقـمر

يـضـيـع وقـت حـــضــورهــا

يـكـفـي عـلـيـه اذا اقــبــلَـــت

يــاخــذ بـعـض مـن نــورهــا

وحملت الأغنية جملاً موسيقية جميلة بلون خليجي محبوب، تصدى لتلحينها الملحن عمر الخير وقام بعملية التوزيع الموسيقي زيد عادل، والمكس والماسترينغ جاسم محمد، وإشراف حسن طالب.

هذا وقد طرحت أغنية "حبيبتي" عبر القناة الرسمية للفنان فؤاد عبدالواحد ضمن فيديو ممنتج يحتوى على كلمات الأغنية، الى جانب الإذاعات والمكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.



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