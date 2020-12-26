جومانا مراد تعلن إصابتها بكورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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كشفت الفنانة السورية، جومانا مراد، عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، موجهة تحذيراً إلى كل من تعامل معها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت مراد إن نتيجة تحاليلها والأشعة المقطعية التي أجرتها على الصدر جاءت نتيجتها "إيجابية"، وطالبت كل من تعامل معها خلال الأيام القليلة الماضية بأن يتخذوا حذرهم ويخضعوا للتحليلات والفحوصات اللازمة إن أمكن.

وكان آخر الأعمال الفنية لجومانا مراد مسلسل "خيانة عهد"، في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة يسرا وإنتاج شركة "العدل جروب"، إلى جانب مسلسل "مدرسة الحب".

يشار إلى أن جومانا مراد أعلنت في شهر أكتوبر 2020 إستقبالها لطفلين توأم من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو.

وأطلقت على الولد اسم علي، وعلى البنت اسم ديانا، وأكدت أنها قامت بتصوير مسلسلها الأخير "خيانة عهد" وهي حامل في الشهور الأولى، ولكنها خضعت لعملية ولادة مبكرة قبل الشهر السابع من الحمل في أميركا لأسباب صحية.