شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يودع بلاتوه "هجمة مرتدة" بعد شهر لعرضه في شهر رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يودع النجم أحمد عز بلاتوه مسلسله "هجمة مرتدة" نهاية شهر يناير المقبل، حيث يواصل تصوير المشاهد الخارجية فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل، الذى من المقررعرضه فى السباق الرمضانى المقبل.

ويجسد عز في "هجمة مرتدة"، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكي، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

من ناحية أخرى انتهى أحمد عز من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلمه "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، ويشاركه البطولة كل من كريم عبدالعزيز، تنقل خلالها ما بين القاهرة والاسماعيلية، حيث توقف التصوير حالياً لانشغال أبطاله بأعمالهم الرمضانية المقبلة، ويشارك في البطولة هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم.