بسنت شوقى تعلن تعافيها من فيروس كورونا: المسحة نيجاتيف يا بنى آدمين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة بسنت شوقى عن شفائها من فيروس كورونا، التى أصيبت به خلال الفترة الماضية، حيث كشفت من خلال بوست عبر حسابها الرسمى على موقع فيس بوك عن أن نتيجة مسحتها الأخيرة أصبحت إيجابية، وكتبت: "الحمد لله .. نيجاتيف يا بنى آدمين".



بسنت شوقى على فيس بوك

وأعلنت الفنانة بسنت شوقى إصابتها بفيروس كورونا المستجد فى وقت سابق، حيث أجرت التحاليل الطبية التى أثبتت إيجابيها آنذاك، موضحة وقتها أنها لم تظهر عليها أعراض شديدة ولكنها حاملة للفيروس.

وكتبت بسنت شوقى، فى تلك الفترة عبر حسابها بموقع فيس بوك :"أنا للأسف إيجابى، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده برضه أنا حاملة للفيروس، فيا ريت أى حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول؛ لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا ويا ريت تاخدوا فيتامين سى وزنك وتأكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفه جدا لو اتسببت لأى إزعاج لأى حد من المخالطين".

وكان الفنان محمد فراج، قد وجه رسالة رومانسية لخطيبته الفنانة بسنت شوقى، فى عيد ميلادها، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتب: "الحبيبة والصديقة، البنت والأخت، وساعات الأم، يعنى بالبلدى كده انتى الحياة، من غيرك الحياة مالهاش طعم وبيكى الحياة بتدب فيها الروح وتبقى حياة، كل سنة وانتى طيبة يا أحلى حياه".

يشار إلى أن الفنان محمد فراج لفت الأنظار، على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة 42، بعد ثنى ركبته للإمساك بذيل فستان خطيبته بسنت شوقى.