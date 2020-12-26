شكرا لقرائتكم خبر عن شهد رمزى تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المنتجة شهد رمزي، اليوم السبت، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة لها معلقة: "لقد ثبتت إصابتي بـ كوفيد 19، منذ 11 يومًا حتى الآن.. تمنوا لي الشفاء العاجل".



شهد رمزي عبر انستجرام

وأصاب فيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة، العديد من المشاهير ونجوم الفن، من بينهم النجم أمير كرارة والفنانة يسرا وسلوى محمد علي، وغادة إبراهيم وجمال العدل وإيناس الدغيدي وآخرين.



شهد رمزي

ولذلك، أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى بيانًا تخص فيه شركات الإنتاج بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء نص البيان كالتالى: انطلاقًا من دور نقابة المهن التمثيلية كواحدة من أعرق نقابات جمهورية مصر العربية فإننا إذا نهيب بشركات الإنتاج الموقرة اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من اشتداد ضراوة جائحة فيروس كورونا والتى تفرض علينا جميعًا ضرورة التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على كل الأصعدة حفظكم الله وحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها بكل الخير".