شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف فى أحدث ظهور له بعد احتفاله بعيد ميلاده من داخل الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم عمرو يوسف في أحدث صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بعد احتفاله بعيد ميلاده مؤخرًا، حيث حرص عدد كبير من أصدقائه وزوجته الممثلة السورية كندة علوش على الاحتفاء بتلك المناسبة، وجاءت الصورة بعيدًا عن الاحتفالات حيث جاءت من داخل الجيم أثناء تمرين عمرو يوسف وكتب في تعليقه على الصورة: "قاتل دائماً مهما حصل".



عمرو يوسف

واحتفلت النجمة كندة علوش، الأربعاء الماضى بعيد ميلاد زوجها النجم عمرو يوسف، متمنية له المزيد من النجاح و السعادة.

وكتبت كندة، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" كل سنة وأنت حبيبي و بأحلى الأوقات وبأصعب الأوقات انت حبيبي وأهلي وأماني كل سنة وأنا محظوظة بوجودك بحياتي وكل سنة وانت بعيوني أحسن رجال بالعالم كل سنة وأنت ناجح وسعيد ومحقق كل اللى بتتمناه"، كما هنأته النجمة أصالة، قائلة:"أصالة الله يخلّيكم لبعض ويسعدكم وكل سنع وعموره بألف خير وصحة وعافية".

احتفلت شركة "سينرجي" بعيد ميلاد النجم عمرو يوسف الأربعين، والذي يحل اليوم، حيث أنه من مواليد 23 ديسمبر 1980، ونشر الحساب الرسمي لشركة سينرجى بموقع "انستجرام"، صورة لعمرو يوسف، مصحوبة بتعليق، "فى عيد ميلاد الفنان الموهوب والمتألق عمرو يوسف حبينا نحتفل به فى اليوم ده ونقوله كل سنة وانت طيب ومن نجاح لنجاح على طول".

وكان النجم عمرو يوسف قد أعلن انطلاق تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الملك" عن حياة أحمس طارد الهكسوس، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام حيث نشر صورة من كلاكيت العمل، حيث شهدت الأسابيع الماضية استعدادات أبطال المسلسل من خلال التدريب على ركوب العجلات الحربية والمبارزة بالسيوف والعديد من الأمور الخاصة بهذه الفترة الزمنية.