شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الدين محمد وتامر حسين مع الهضبة فى كواليس تحضيرات ألبوم الجديد "يا أنا يا لاء".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الشاعران، بهاء الدين محمد، وتامر حسين، عبر حسابها بموقع تويتر، مع الهضبة عمرو دياب من كواليس الألبوم الجديد "يا أنا يا لاء" الذى طرحه أمس من خلال عدد من المنصات.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه بموقع تويتر: "مبروك حبيبى وصديقى وأخى الغالى و( كبيرنا) عمرو دياب، عامله حاله بوجودك وبمُعافرتك، وإصرارك على إرضاء كُل الأجيال والأذواق، والتواصل بشكل دائم مع جمهورك فنياً، ومجمع كُل المُبدعين بتنافس شريف يستفاد منه الجمهور، ويستمتعوا بفن جيدو باغنيتينى الجُداد، يشرفنى إن رصيدى بقى 53 اغنية".



تامر حسين عبر تويتر



تامر حسين والهضبة

وكان الهضبة عمرو دياب، كشف عن تفاصيل ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، الذى طرحه مساء أمس الجمعة، وفريق العمل الذى شاركه فى صناعة الألبوم الجديد، الذى تضمن 12 أغنية، منهم أغنية "محسود" Remix.



بهاء الدين محمد والهضبة عبر تويتر

وضم الألبوم 12 أغنية، وهى كالتالى..

1- يا أنا يا لاء: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى"

2 - محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

3 - شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم".

4 - عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير".

5 - طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما".

6 - بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير".

7 - فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل".

8 - وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

9 - يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى".

10 - من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى"

11 - محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

12 - الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل".

فيما أوضح الهضبة، أن مكساج وديجيتال ماستر الألبوم للمهندس أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيرى شكرى.