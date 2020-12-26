شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة بلقيس تشارك ماجد المهندس في حفل رأس السنة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك المطربة اليمنية بلقيس، المطرب العراقى ماجد المهندس، حفله الغنائى المقرر إحياؤه يوم الخميس المقبل بالإمارات، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد.

وطرحت المطربة بلفيس مؤخرًا، دويتو مع المطرب عيضة المنهالى، بعنوان "بحر ركبة"، وهو عمل غنائى من أشعار وألحان عيضة المنهالى، وقام بتوزيعه المايسترو مهند خضر وقام بعمل المكس والماستر المهندس جاسم محمد.

ومن ناحية أخرى كانت آخر حفلات المطربة بلقيس في شهر أبريل الماضي وهو الحفل التي أحيته على طريقة "أون لاين" بمشاركة والدها المغني اليمني الكبير أحمد فتحى، حيث نشرت صورة لهما وهي تقبل يده فى إحدى الحفلات، معلقة عليها :"أحلى وأجمل بث لايف في تاريخ الإنستا بيجمعني مع بابا الحبيب.

في جانب آخر حقق المطرب العراقى ماجد المهندس، نجاحًا جديدًا يضاف له بعد أن حققت أغنيته الجديدة "ودعت روحى" ما يقرب من 15 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان نواف عبد الله، توزيع زبيد نديم.