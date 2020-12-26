شكرا لقرائتكم خبر عن كريستى تيجن فى جولة تسوق مع جون ليجاند بالتزامن مع موسم الأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية كريستى تيجن بصحبة زوجها نجم الغناء الشهير جون ليجاند فى سانت بارتس، وذلك بعد أن كشفت تيجن البالغة من العمر (35 عامًا) أنها لن تنجب المزيد من الأطفال بعد ولادة طفلها الثالث المأساوية "جاك".

ظهر الزوجان جون وكريستى اللذان يقضيان موسم عيد الميلاد معًا فى أجواء عائلية ساحرة فى الجزيرة الكاريبية، وهما يمسكان أيديهما أثناء جولة من أجل التسوق.

كريستى تيجن وزوجها جون ليجاند

لفتت تيجن الأنظار اليها بارتدائها فستان طويل فضفاض باللون الوردى وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Halpern " ووصل سعره الى 950 جنيها إسترلينيا، و لكى تكمل رق لإطلالتها ارتدت صندل من تصميم "The Row" بينما حملت حقيبة بنفس لون الفستان من "Fendi" .



كريستي تيجن كريستي تيجن

كما حرص جون ليجاند أن يظهر بإطلالة أنيقة مرتديا قميص "floral" و"شورت" باحدى درجات اللون الكحلى، إضافة إلى حذاء رياضى باللون الأسود.



جون ليجاند و كريستي تيجن (1)



جون ليجاند و كريستي تيجن (3)



جون ليجاند و كريستي تيجن (4)



جون ليجاند و كريستي تيجن (5)