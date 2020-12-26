شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكرم النجم أحمد السقا عن مشواره الفنى.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم ”الخليج 365” النجم الكبير أحمد السقا عن مشواره الفني المميز وإتقانه في اختيار أدواره التي تحقق نجاحًا كبيرًا سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلسي إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وأعرب السقا عن سعادته البالغة بهذا التكريم.

خالد صلاح رئيس مجلسي إدارة وتحرير ”الخليج 365” يكرم أحمد السقا



واستقبل أحمد السقا فى زيارته لـ"الخليج 365"، الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وتحدث السقا خلال لقائه في الخليج 365 عن مراحل ومحطات نجاحه في السينما والدراما، كما تحدث عن كواليس مسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أمير كرارة، كما تحدث عن كواليس تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" مع النجمة منى زكي.

كما تحدث أحمد السقا عن بعض الأمور الشخصية والعائلية، والأصدقاء المقربين له داخل الوسط الفني، والمواقف التي جمعتهما منذ بداية رحلة الكفاح حتى وقتنا الحالي.



خالد صلاح وأحمد السقا مع قسم الفن

يذكر أن النجم أحمد السقا انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "العنكبوت"، ويشاركه في البطولة، منى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث "العنكبوت" حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية، خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، وتحدث العديد من المفاجآت، خاصة أن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.