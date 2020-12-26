شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني "نمبر 1" و "نمبر 2" على يوتيوب فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم تامر حسني، أن يقتنص تريند "نمبر 1" و "نمبر 2" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد طرحه أغنيتين مساء أمس، الأولى هى أغنية "طمعتينى" من كلمات وألحان بلال سرور، والأغنية الثانية "قد الفراق" من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع إسلام زكى.

وتجاوزت أغنية "قد الفراق" خلال الـ 24 ساعة الماضية، حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" لتحتل تريند "نمبر1"، فيما اقتربت أيضًا أغنية "طمعتينى"، من تحقيق 3 مليون مشاهدة في نفس الوقت لتكون تريند "نمبر2".

وتصدر تامر حسنى تريندات منصات السوشيال ميديا ومحركات البحث بالأغنيتين، وحصد التعليقات الإيجابية، خاصة أغنية طمعتيني، حيث وصف الجمهور الأغنية بالمواكبة مع الأجيال الصغيرة التي تتحدث بهذه اللهجة، بالإضافة إلى أغنية قد الفراق التى اعتبرها الجمهور رائعة ألبوم خليك فولاذى.



تامر حسني 2020

وتألق النجم تامر حسنى بعدة استعراضات عالمية، أثناء تقديمه لحفل افتتاح مهرجان دبى للتسوق، والذى أقيم فى مدينة دبى، وحضر الحفل عدد كبير من الجاليات العربية والمصريين وجمهور تامر حسنى، حيث يتمتع بشعبية كبيرة فى الوطن العربى.



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واستطاع النجم تامر حسنى أن يحتل المركز الأول فى قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ8 أغنيات من ألبومه خليك فولاذى والأغانى التى طرحها حتى الآن من الألبوم هى "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتنى فى الحب، قولنى كلام، نفس النهاية وفى جمال كدة".

من ناحية أخرى، وجه النجم تامر حسنى، الشكر لجمهوره، بعد حصده 4 جوائز من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث حصد جائزة أفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية فيلم عن أغنية "حلو الكلام"، وجائزة أفضل البوم عن "خليك فولاذى"، وجائزة أفضل دويتو عن أغنية "اختراع" التى شاركه فيها النجم محمود العسيلى، وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "شكرا دير جيست، شكرا لكل حد صوت".