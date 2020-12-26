شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم مع شقيقتها دنيا x صورة فوتوشوب تعيدهما لأيام الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ‘يمى سمير غانم متابعيها على موقع إنستجرام بصورة مع شقيقتها الفنانة دنيا عادا من خلالها عن طريق الفوتوشوب أيام الطفولة مثلما ظهر عبر الصورة التى لاقت تفاعلا كبيرا من جانب متابعي ومحبى الثنائى كما اتضح فى التعليقات.



دنيا وايمى

من ناحية أخرى يكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الخامسة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، النجمة دنيا سمير غانم، باعتبارها نموذجًا يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية، فضلا عن كونها من أهم نجمات جيلها اللاتي قدمن أعمالا مميزة أشاد بها الجمهور والنقاد.



دنيا وايمى على انستجرام

وقال السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، إن دنيا سمير غانم واحدة من أهم المواهب الموجودة في السينما المصرية، ونجحت خلال سنوات قليلة في تقديم أعمال مهمة حظيت بإعجاب الجمهور.

وأضاف عبد الخالق، أن أعمال دنيا سمير غانم على الشاشة الفضية كان لها صدى إيجابي على المستوي النقدي، مثل "كباريه" و"الفرح" مع المخرج سامح عبد العزيز، و"إكس لارج" مع المخرج شريف عرفه، كما لفتت الأنظار بأدائها المتنوع فى فيلم "لف ودوران" مع أحمد حلمى و"يا أنا يا خالتي" مع محمد هنيدي، و"طير انت" و"لا تراجع ولا إستسلام" مع أحمد مكي، و"365 يوم سعادة" مع أحمد عز.

وأكد الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان، أن اختيار دنيا سمير غانم لتكريمها في الدورة الخامسة، يأتي من منطلق الاحتفاء بنجمات السينما الشابات اللاتي يحملن علي عاتقهن مسئولية تطور وازدهار السينما المصرية في السنوات المقبلة، ليواصلن المسيرة التي بدأتها النجمات المصريات منذ مطلع القرن العشرين.