شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يحتفل بالكريسماس بتوجيه رسالة إلى جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم مصطفى شعبان على الاحتفال بمناسبة أعياد الكريسماس، وتهنئة متابعيه وجمهور بتلك المناسبة بالإضافة إلى تبقى أربعة أيام فقط على استقبال العام الجديد، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام حينما نشر صورة جديدة له وكتب: "كل سنة وانتوا طيبين"، وما أن نشر الصورة حتى حرص عدد كبير من متابعيه على تهنئته والتفاعل معه.



مصطفى شعبان

من ناحية أخرى يواصل مصطفى شعبان تحضيراته لمسلسله القادم فى دراما رمضان "عش الدبابير"، حيث انضمت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز إلى المسلسل، والذى يقوم ببطولته النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، وتم التعاقد معها فعليا خلال الفترة الماضية، ومن المقرر انطلاق تصوير المشاهد الأولى فى دولة لبنان خلال أسبوعين، حيث يسافر فريق العمل بالكامل لتصوير معظم المشاهد الخارجية هناك.

يذكر أن مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفي شعبان، عمرو سعد، عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، وليد فواز، وتجري الشركة المنتجة حاليا التعاقد مع باقي أبطال العمل، الذي تتولى كتابته عبير سليمان بمشاركة ورشة الكتابة الخاصة بها ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويجمع المسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل.

يذكر أن دلال عبدالعزيز خاضت السباق الرمضانى العام الماضى بمسلسل "جمع سالم" مع زينة، وتأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، وشارك في بطولته محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان.