شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: إصابة الفنانين بفيروس كورونا ليست نتيجة تصوير مسلسلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف زكى إن الإصابات داخل الوسط الفني لم تكن نتيجة تصوير مسلسلات وخاطبنا كل الشركات باستخدام كل الإجراءات الاحترازية ومن الواضح إن الموجة قوية جدًا ويتم الاتصال بأي عضو تحدث له إصابة ونرى ما يمكننا تقديمه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضر المواطن مع الإعلامي سيد على المذاع على قناة الحدث اليوم: الدراسة النظرية الآن يتم تقديمها أون لاين بينما العملية يتم تنظيمها بأعداد أقل، وأغب الفنانين حالتهم مستقرة ونشكر الجمهور العظيم ونطمئنهم، غدًا لدينا مجلس إدارة وسنتأكد ماذا حدث في تصريحات رانيا يوسف، وأنا ليس لدى حساب على فيس بوك وسيكون هناك رد على كل الكلام.