شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تغامر للمرة الثانية وتطرح Soul أثناء جائحة كورونا بعد خوض تجربة mulan والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية تخوض ديزني تجربة الطرح على منصتها الإلكترونية ديزني بلس Disney+في ظل جائحة كورونا، حيث طرحت ديزني فيلم الرسوم المتحركة Soul إلكترونيًا، مع قرار عدم طرح الفيلم بدور العرض السينمائية الأمريكية بسبب بدأ الموجة الثانية من الفيروس، وكحال فيلمmulan الذي عرض علي ديزني بلس وطرح فقط في دور العرض الصينية، ففيلم Soul طرح أيضًا بدور العرض الصينية أمس، ومن المقرر ان تكشف عن إيراداته في نهاية عطلة الأسبوع الجاي.



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وديزني غامرت من قبل وطرحت فيلم mulan علي ديزني بلس Disney+، وبدور العرض الصينية فقط، لكن الفيلم لم يحقق الإيرادات المنتظره منه، حيث حقق اجمالي إيرادات 66,800 مليون دولار.

وينتمى Soul لنوعية أفلام الأنيمشن، وهو بطولة أصوات تينا فاى، جيمى فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون.

وتدور أحداث الفيلم حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، الذى يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم تعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده، ويجب عليه أن يجد طريقة للعودة مرة أخرى، وذلك بمساعدة روح طفولية.

تم اختيار "Soul" سابقًا لعرضه فى مهرجان كان السينمائى الملغى، لذا فهو يحمل علامة Cannes 2020.