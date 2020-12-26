شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تنتهى من تصوير أول 5 حكايات فى مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة هنا الزاهد تصوير مشاهد مسلسها الجديد "حلوة الدنيا سكر" خلال هذا الأسبوع بعد الإجازة التى حصل عليها فريق العمل لمدة 4 أيام بعد فترة من التصوير المتواصل على مدار الشهر الماضى بدون إجازات، حيث انتهت أسرة المسلسل من تصوير 60% من أحداثه على أن يتم الانتهاء من العمل بالكامل خلال شهر فبراير المقبل.

"حلوة الدنيا سكر" تخوض به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، يعتمد على 9 حكايات منفصلة متصلة كل حكاية من 5 حلقات، وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات، حيث تظهر فى حكاية بشخصية مختلفة وكشف البوستر الدعائى للعمل عن شكل الشخضيات التى تقدمها هنا.



حلوة الدنيا سكر

ويضم المسلسل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها الفنان محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وتم الانتهاء من هذه الحكايت، والاستعداد لتصوير الـ 4 المتبقيين.

"حلوة الدنيا سكر"من إخراج خالد الحلفاوى، يكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى