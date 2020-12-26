المهن التمثيلية تهيب بشركات الإنتاج اتخاذ التدابير الوقائية من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، مساء يوم السبت، بيانا تحث فيه شركات الإنتاج على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل اشتداد ضراوة جائحة فيروس كورونا.

وحسب بيان النقابة فإنه "انطلاقا من دور المهن التمثيلية كواحدة من أعرق نقابات جمهورية مصر العربية، فإننا إذا نهيب بشركات الإنتاج الموقرة اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من اشتداد ضراوة جائحة فيروس كورونا".

وتضيف النقابة: "الجائحة تفرض علينا جميعا ضرورة التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على كل الأصعدة.. حفظكم الله وحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها بكل الخير".