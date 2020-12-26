بسنت شوقي تعلن تعافيها من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الفنانة بسنت شوقي، مساء السبت، تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت "بسنت" عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الحمد لله.. نيجاتيف يا بني آدمين".

وفي 17 ديسمبر الجاري، أعلنت بسنت شوقي إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "أنا للأسف إيجابي، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده برضو أنا حاملة للفيروس، فياريت أي حد اختلط بيّا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا ويا ريت تاخدوا فيتامين سي وزنك وتاكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفة جدا لو اتسببت لأي إزعاج لأي حد من المخالطين".

وأعلن الفنان محمد فراج عن خطبته للفنانة بسنت شوقي، وذلك أثناء حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، سبتمبر 2019.