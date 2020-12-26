- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
أعلنت الفنانة بسنت شوقي، مساء السبت، تعافيها من فيروس كورونا المستجد.
وكتبت "بسنت" عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الحمد لله.. نيجاتيف يا بني آدمين".
وفي 17 ديسمبر الجاري، أعلنت بسنت شوقي إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "أنا للأسف إيجابي، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده برضو أنا حاملة للفيروس، فياريت أي حد اختلط بيّا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا ويا ريت تاخدوا فيتامين سي وزنك وتاكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفة جدا لو اتسببت لأي إزعاج لأي حد من المخالطين".
وأعلن الفنان محمد فراج عن خطبته للفنانة بسنت شوقي، وذلك أثناء حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، سبتمبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر بسنت شوقي تعلن تعافيها من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.