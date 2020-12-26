الشاعر تامر حسين لعمرو دياب: دائمًا حريص على إرضاء مختلف الأجيال والأذواق

هنأ الشاعر تامر حسين، الهضبة عمرو دياب بعد نجاح ألبومة الجديد "يا أنا يا لأ"، وذلك بعد ساعات من طرحه.

اقرأ .. 12 أغنية ضمن ألبوم عمرو دياب الجديد (يا أنا يا لأ)

كتب "حسين" عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " مبروك حبيبى وصديقى وأخى الغالى و( كبيرنا) الفنان عمرو دياب بالنجاح والتوفيق ودايماً عامله حاله بوجودك وبمُعافرتك وإصرارك وحرصك على

إرضاء مُختلف الأجيال والأذواق والتواصل بشكل دائم مع جمهورك فنياً ومجمع كُل المُبدعين بتنافس شريف يستفاد منه الجمهور ويستمتعوا بفن جيد يليق بيهم.

وأضاف، و بأغنيتيني الجُداد (شكراً و عايز أعمل زيك) أصبح رصيدى فى مشوارك الكبير ٥٣ أغنية وليا الشرف ومكملين إن شاء الله، ألف مبروك ومبروك لكُل

زمايلى المُبدعين من أصغرهم لأكبرهم أساتذة ومُؤثرين دايماً".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب طرح مساء أمس، أحدث ألبوماته "يا أنا يا لأ"، والذي ويضم 12 أغنية وهم: "يا أنا يا لاء"، ومحسود (مقسوم)، "شكراً"، و"عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، و"محسود (لاتينو)"و"الجو جميل".

وتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين وتركي آل الشيخ ومحمد يحيى وعادل حقي وإسلام زكي وعزيز الشافعي وخالد عز وتامر عاشور.