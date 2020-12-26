أحمد مكي يستأنف تصوير مشاهده في "الاختيار 2"

يستأنف النجم أحمد مكى، تصوير باقي مشاهده في المسلسل الرمضاني الجديد "الاختيار" الجزء الثاني، غداً الأحد، وذلك بعد فترة توقف من أجل تغييرات في الديكورات، والذي من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.
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ويواصل أبطال المسلسل الرمضاني التصوير ل 14 ساعة يومياً، وذلك تنفيذا للخطة التي وضعها المخرج بيتر ميمي، معشركة سينرجي للانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان، حتى يتمكنوا من عرضه، مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية التي وضعتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
والمسلسل يشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادي
يذكر أن مسلسل "الاختيار" ناقش في الجزء الأول قصة الوفاء والخيانة ما بين تقديم قصتي الشهيد أحمد صابر منسي وقدمه أمير كرارة، وقصة هشام العشماوي وقدمه أحمد العوضي، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، أما الجزء الثاني والذي سيقدم قصص استشهاد ووفاء ضباط الجيش والشرطة ويقدمه كريم عبدالعزيز وتأليف هاني سرحان وإنتاج شركة سينرجي "المتحدة للإعلام" للمنتج تامر مرسي.
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