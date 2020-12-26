نقابة المهن التمثيلية تدعو لـ توخي الحذر بعد إصابة عدد من الفنانين بـ فيروس كورونا

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً بشأن إصابات الفنانين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عدد الإصابات التي شهدها الوسط الفني خلال الساعات الماضية، ومن بين هذه الإصابات :" النجم أمير كرارة، كريم فهمي، والنجمة يسرا ".
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قالت نقابة المهن التمثيلية منذ قليل،انطلاقًا من دور نقابة المهن التمثيلية كواحدة من أعرق النقابات الفنية في مصر فإننا إذاً نهيب بالسادة شركات الانتاج بإتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم اجمع، من اشتداد جائحة
وكانت قد شهدت الساعات الأخيرة حالات إصابة متعددة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمختلف أنحاء العالم، حيث لحقت بعدد من الفنانين والإعلاميين، وجاء من بين الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بكورونا: "الفنانة يسرا، كريم فهمي، أمير كرارة، الإعلامي وائل الإبراشي ودينا عبد الرحمن، محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض".
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