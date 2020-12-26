حكاية ملحم زين مع الكمامة

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم اللبناني ملحم زين حفلًا غنائيًا ساهرًا في “دبي أرينا فيستيفال سيتي”، جمعه مع سلطان الطرب جورج وسوف بمناسبة عيد الميلاد المجيد وسجل حضوراً كامل العدد.
ووصل زين إلى كواليس الحفل مرتدياً قناعاً طبياً للوقاية من كورونا وكاد أن يسجل الحوار وهو مرتديًا القناع معلقاً: “لو كان الأمر بيدي لصعدت للغناء بالقناع، ليس خوفاً على نفسي بل على أهلي وعائلتي”.
وفي كواليس الحفل أعلن ملحم بتصريحات صحفية عن حفلاته المقبلة بمناسبة رأس السنة متمنياً أن يكون العام المقبل عاماً خالياً من الوباء، كما تحدث عن مشاركته وفوز فريقه في برنامج “ذَا فويس سينيور” مؤكداً أن التحضيرات للموسم التالي ستبدأ قريباً بنفس تركيبة المدربين، وتمنى ملحم لقراء زهرة الخليج أياماً جميلة وأهداهم إحدى أغنياته الجميلة.
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