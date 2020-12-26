في نهاية رحلة “خليك فولاذي”.. تامر حسني يحتفي بالصدارة ويُعلن عن مفاجآت من العيار العنيف

متابعة بتجــــــــرد: بعد طرح أغنيتي “طمعتيني” و”قد الفراق” من ألبومه الجديد “خليك فولاذي” الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية إصداره وملايين المشاهدات عبر “يوتيوب”، وبعد تصدّره الترند المصري في موقع “تويتر” في الساعات الماضية بأكثر من 25 ألف تغريدة، وجّه النجم المصري تامر حسني رسالة خاصة إلى جمهوره.

تامر أعرب عن سعادته بتصدّره المرتبة الأولى عبر “تويتر” و”يوتيوب” في مصر والوطن العربي وقال: “في نهاية رحلة ألبوم خليك فولاذي احب اقول حاجه مهمه ، الحمدلله اني اظهر في الساعات الاولى من اصدار اغنيتين فقط تريند ١ في تويتر ب ٢٥ الف تويته و اتصدر يوتيوب تريند في مصر برقم ١ و كل الوطن العربي و احقق على يوتيوب عالمياً المركز ال ١٩ بعد النجمه العالميه چينفرلوبيز/ احب اقول شيء مهم يمس كل انسان طموح بشكل عام (استخدم كل طاقتك لتطويرك) (اتعب و متقلقش من العُمر تقدر في وقت قليل تنجح اكتر حسب انت استهلكت وقتك ازاي، يعني (باللي إجتهد اكتر) والنتيجه قدامكم والحمد لله”.

وتابع تامر كلامه وأعلن عن استعداده في الأيام المقبلة لطرح كليب “فولاذي”، مشيرًا إلى أنه سيكون مزيج بين ألبومه وفيلمه القادم “مش أنا”، كما وعد المتابعين بمفاجآت عدّة، إحداها في عيد الحب وأخرى من “العيار العنيف” بحسب قوله: “انتظروا كليب فولاذي خلال ايام ان شاء الله و هيكون مزج بين البومي و فيلمي القادم (مش انا) وانتظروا ايضاً مفاجأه في ال valentine وإنتظروا مفاجأه تالته من العيار العنيف في الفتره القادمه،، و بخصوص اللي بيسألوا على البومي هو منزلش غير على ابليكيشن واحد اسمه (deezer) و اخيراً بشكر كل صناع البوم خليك فولاذي بجد عيشنا مع بعض رحله مشرفه كلها نجاح ومواكبه لكل جيل بنعبر عنه، شكراً لكل الجماهير العظيمه شكراً لمتابعيني الغاليين حبايب قلبي”.

وكان تامر حسني قد تصدّر “تريند” موقع “تويتر” في مصر بعد أن اكتحست أغنيتي “طمعتيني” و”قد الفراق” كل المواضيع الفنية والأخبار السياسية المتداولة في البلدان العربية.

وجاء اسم تامر حسني بالمرتبة الأولى في قائمة “الترند” بأكثر من 25 ألف تغريدة، كما احتلّت الأغنتين المرتبتين الأولى والثانية عبر موقع “يوتيوب” في الوطن العربي والمرتبة 19 عالميًا بعد النجمة الأمريكية جينيفر لوبيرز.

وكان تامر حسني قد أطلق في الأيام الماضية 8 أغنيات من الألبوم، وهي “ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا”، و“بألف سلامة”، و“قولني كلام”، و“كرهتني في الحب”، و“نفس النهاية”، و“في جمال كده”، وأغنية “إختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو، وحققت جميعها نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا على موقع “يوتيوب”.