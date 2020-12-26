شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تصريحات لـ يسرا اللوزي عن حياتها الشخصية جعلتها تتصدر التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الفنانة يسرا اللوزي التريند، وذلك بعدما حلت ضيفة على برنامج "ممكن " مع الإعلامية مني الشاذلي، وخلال الحلقة كشفت عن عدة تصريحات حول حياتها الشخصية، ومشاركتها في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة وعن أعمالها الفنية، وفي هذا السياق نرصد 5 تصريحات لـ يسرا اللوزي حول حياتها الشخصية.



يسرا اللوزي

تصريحات يسرا اللوزي مع الإعلامية منى الشاذلي

1-لم أجر أى عملية تجميل وتفاجأت بردود فعل الجمهور على صورتى بوزن زائد في مهرجان القاهرة، فالكل يعرف إني ولدت منذ شهور قليلة

2- لا أسعى لمعرفة نوع الجنين والحمل الثانى أصعب من الأول.

3-ولدت ابنتي في وقت الكورونا وقت كورونا وشعرت أنها ولدت فى صمت.

4- لم أتخرج من مدارس أجنبية وأقرأ لابنتى القصص لأن لديها مشكلة فى السمع.

5- جدتي السورية لها الفضل في إتقاني اللغة العربية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزى مسلسل "طاقة حب" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، وهو تأليف أحمد صبحى وإخراج أحمد يسرى ويشارك فى بطولته أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامح الصريطى، رشا مهدى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، محمود حجازى، هاجر الشرنوبى، باسل الزارو، سامى مغاورى، سمر جابر، لمياء الأمير ومحمد العمروسى.

تدور أحداث المسلسل فى اطار اجتماعي رومانسى حول صديقات العمر "لمى" العقلانية و"سلمى" الرومانسية الحالمة ومشوار حياتهما بكل خيبات الأمل وتحديات الطريق ونجاح السعي حتى يصلن للمعنى الأصح والأصدق للحب الحقيقي.