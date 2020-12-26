شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى فى صورة تجمعها بابنها أدهم: Mini me والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة لقاء الخميسى في أحدث صورة مع ابنها أدهم محمد عبد المنصف، حيث ظهرت بصحبته أثناء احتضانه له، وكتبت: "eMini m"، فى إشارة إلى شعورها بمدى قربه منها وكأنه نسخة مصغرة منها حسب تعبيرها، وذلك عبر الحساب الرسمى لها على موقع إنستجرام، وتحديدًا خاصية الاستورى.



لقاء الخميسى مع نجلها ادم

من ناحية أخرى تعرضت النجمة لقاء الخميسى لحادث سير، فى وقت سابق من الشهر الجارى، حيث نشرت صورة لسيارتها توضح آثار التصادم بها، وعلقت عليها آنذاك عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، "الحمد لله قدر الله ما شاء فعل"، كما وجهت رسالة لمتابعيها وجمهورها لطمأنتهم عليها قائلة: "شكرا لكل أصدقائي اللي بعتوا واتطمنوا وسألوا عليا ربنا يخليكم ليا يا رب وانتو الكنز الحقيقي، أنا الحمد لله زى الفل".

كما حرصت النجمة لقاء الخميسى مؤخراً على تهنئة جريدة ”الخليج 365” بجائرةِ الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، ، وكتبت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام" رسالة للكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365 :"الف مبروك أخويا وصديقي الغالي.. بالتوفيق والنجاح دائما وابدا".

يشار إلى أن الفنانة لقاء الخميسى، كانت قد أعلنت مؤخرا عن سلبية اختبار فيروس كورونا "كوفيد - 19" التى أجرته عقب العودة من الجونة، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "الحمد لله.. نتيجة تحليلى لفيروس كورونا سلبية.. ربنا يحفظ الجميع".