شكرا لقرائتكم خبر عن "لنتذكر معا أجمل أغانيه" اليونسكو تحيى ذكرى رحيل ملك العود فريد الأطرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الذكرى الـ46 لرحيل ملك العود الموسيقار فريد الأطرش، والتى توافق اليوم السادس والعشرين من ديسمبر.

وكتبت اليونسكو، عبر حسابها بموقع فيس بوك :"تصادف اليوم السبت الذكرى الـ46 لرحيل ملك العود الموسيقار العربي العالمي فريد الأطرش، وكانت اليونسكو قد احتفلت بمرور مائة عام على مولده في عام 2015 مع المبدعين العالميين، المطربة الفرنسية الراحلة إديت بياف والمطرب الأمريكي فرانك سيناترا لنتذكر معا أجمل أغانيه".



اليونسكو عبر تويتر

جدير بالذكر أن الموسيقار فريد الأطرش من مواليد 21 إبريل عام 1915 وتوفى فى 26 ديسمبر عام 1974ويعد من أعلام الفن العربى وأشهر عازف عود فى تاريخ الموسيقى العربية".

ويعد فريد الاطرش واحدا من أعظم المطربين والملحنين فى العالم ولقب بملك العود، وينتمى إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة فى جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم فى التصدى للاستعمار الفرنسى لسوريا.

بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحى قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوى ومرسى جميل عزيز كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد , توفى الأطرش فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركاً الحاناً خالدة مازلت تثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.