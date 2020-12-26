محمد الشرنوبي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان محمد الشرنوبي، اليوم السبت، تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

ونشر الشرنوبي صورة نتيجة اختبار فيروس كورونا الذي أجراه، وذلك عبر "استوري إنستجرام"، وعلّق: "الحمد لله نتيجة مسحتي طلعت سلبي بفضل الله ودعواتكم، ربنا يعافينا جميعا ونخلص من وباء كورونا على خير".

ويأتي هذا بعدما أعلنت راندا رياض زوجة الشرنوبي تعافيها هي الأخرى من فيروس كورونا، ونشرت صورة "سيلفي" لها من داخل حديقة منزلها، وعلّقت: "الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا، شكرا لكل اللي سألوا علينا وأتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".

وكان محمد الشرنوبي، أعلن خبر إصابته بفيروس كورونا المستجد، مساء السبت الماضي.

وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "عملت مسحة وطلعت إيجابي.. والحمدلله الأعراض خفت واتحسنت جدا".

وينتظر محمد الشرنوبي عرض مسلسل "لؤلؤ" الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.

