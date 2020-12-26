محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة ناهد السباعي بـ"الكريسماس" رفقة عائلتها. ونشرت ناهد صورا تجمعها بعائلتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الاستمتاع بالكريسماس مع عائلتي". وكانت الفنانة ناهد السباعي قد تعرضت لكسر في يدها، مؤخرًا. ونشرت ناهد صورة لها، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها ويدها في "جبيرة" من داخل سيارة. وشاركت الفنانة ناهد السباعي، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "النهاية"، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، وحسام داغر.

كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي تحتفل بـ"الكريسماس" مع عائلتها (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.