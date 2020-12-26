بعد إصابته بكورونا.. بيتر ميمي يوجه رسالة لأمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص المخرج بيتر ميمي، على توجيه رسالة للفنان أمير كرارة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشر ميمي، صورة تجمعه مع كرارة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق "ألف سلامة عليك يا باشا مصر".

يذكر أن، الفنان أمير كرارة، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على موقع إنستجرام، وعلق "عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا، يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله وادعولي بالشفا".