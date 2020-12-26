في ذكرى وفاة فريد الأطرش.. هل رفض عبدالحليم حافظ وأم كلثوم الغناء من ألحانه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم السبت، 26 ديسمبر، الذكرى الـ46، على رحيل ملك العود فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش، الشهير بـ فريد الأطرش، أطلقوا عليه المطرب الحزين ذات الصوت الباكي، ويعد واحدا من أهم مطربي زمن الفن الجميل.

ومن أشهر أعمال الموسيقار فريد الأطرش في السينما المصرية: "حبيب العمر، عفريتة هانم، لحن الخلود، رسالة غرام، ودعت حبك، ماليش غيرك، شاطئ الحب، يوم بلا غد، حكاية العمر كله، رسالة من امرأة مجهولة، الخروج من الجنة"، وأخر أعماله فيلم "نغم في حياتي".

في هذه السطور نوضح لكم حقيقة عدم قبول "كوكب الشرق" أم كلثوم والفنان عبدالحليم حافظ أن يغنوا ألحان فريد:

تحدث الفنان الراحل فريد الأطرش، حول حقيقة عدم قبول الفنانة الراحلة أم كلثوم والفنان الراحل عبدالحليم حافظ أن يغنوا ألحانه، قائلا في حوار تليفزيوني قديم:"أنا إنسان لي ماضي فني وتعاونت مع الكثير من الفنانات، وما فيش فنان عطيته لحني وفشلت في حياتي، وألحاني كلها معروفة، وماغنتش غنوه ليست معروفة عند الناس، أتحدى، لان الموهبة اللي ربنا أدهاني إن أحكم على الشئ قبل ما أعرضه على الفنان، وطالما عجبني ورضيت عليه دا دليل إنه نجح عند الناس".

وتابع الأطرش: "كانت أمنيتي ألحن لحن لأم كلثوم وعبدالحليم، وبالفعل عرضت على عبدالحليم لحن وأعجب به وليلتها جمع المصورين والصحفيين وأخدوا مننا أحاديث عن اللحن، وبعدها بتتبخر هذه الأشياء، وبيتهرب عبدالحليم، ولم أعلم السبب".

وأضاف ملك العود "عرضت على السيدة أم كلثوم لحن، قبل نكسة مصر وإسرائيل، وهي قصيدة لحنتها من عام ونصف لأعطيها لأم كلثوم، عن فلسطين، وبعد ذلك سمعت أم كلثوم اللحن، وأعجبت به وبالكلمات أيضا، واتفقنا على إنها تغني هذه الأغنية، وبعد ذلك بيتدخل ناس في الموضوع، ولم يكمل".

ومن أبرز أغاني الموسيقار فريد الأطرش "لا وعينيك"، "أضنيتني بالهجر"، "مش كفاية"، "مانحرمش العمر منك"، "علشان مليش غيرك"، "زمان يا حب"، "أحلف لك"، "حبيب العمر"، "لاكتب ع أوراق الشجر"، "نورا نورا"، "ياويلي من حبه".

ورحل الموسيقار فريد الأطرش في 26 ديسمبر عام 1974 تاركًا لجمهوره فنه وأغانيه المميزة.